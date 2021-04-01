Госдепартамент не рекомендует Министерству финансов США продлевать срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить казначейские операции с девятью государственными белорусскими компаниями. Срок действия лицензии истекает 26 апреля. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.





Выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте, пишет Голос Америки, Прайс заявил, что ситуация с правами человека в Беларуси значительно ухудшилась за последний год и в данный момент, возможно, находится на худшем уровне в истории независимости этой страны. Сейчас в белорусских тюрьмах находится более 300 политических заключенных, уточнил представитель Госдепартамента.





«Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия властей против белорусского народа. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократическому будущему», – подчеркнул Нед Прайс.





Ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси находилась в центре внимания и на прошедшей сегодня телефонной конференции Брюссельского информационного центра, во время которой на вопросы журналистов отвечал исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Том Селинджер.





Селинджер заявил, что администрация Джо Байдена «глубоко обеспокоена ситуацией» в Беларуси и «решительно осуждает режим Лукашенко за жестокость и репрессивные действия против мирных протестующих». Соединенные Штаты «встанут на защиту народа Беларуси», подчеркнул Селинджер.





«Мы тесно сотрудничаем с единомышленниками и партнерами в определении дальнейших шагов и поддерживаем международные усилия по независимому расследованию фальсификации выборов в Беларуси», – заявил Селинджер, добавив, что США поддержали подготовку доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ по ситуации в Беларуси. Кроме того, Госдепартамент будет постоянно обновлять санкционную политику в отношении Минска.