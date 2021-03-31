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Задержанных представителей «Союза поляков Беларуси» признали политическими заключенными

Количество тех, кого правозащитники признают политическими заключенными, увеличивается почти каждый день.

Анжелика Борис

25 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Бориc, а также представителей данной организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Правозащитники признали их политическими заключенными. Сейчас их в Беларуси 325.
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