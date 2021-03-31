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Тихановская: наш голос услышала и Россия

Светлана Тихановская объявила о начале второго этапа подготовки к переговорам демократических сил и властей в Беларуси.


Первым этапом она назвала сбор более 760 тысяч голосов в интернете за мирное разрешение кризиса в нашей стране с помощью этих переговоров. "Мы вернули себе голос — и его услышали все", — заявила Тихановская. По её словам, поддержка есть и в ЕС, и в США, и в других странах.

"Международные партнёры говорят нам, что требование переговоров показывает зрелость белорусов как нации — ведь это готовность признать кризис и решить его ненасильственным путём, — продолжает Светлана Тихановская. — Этим мы отличаемся от режима, который разрушил все контакты и связи и забыл все языки, кроме языка насилия".

"Наш голос услышала и Россия", — подчёркивает Тихановская. И упоминает вчерашнюю видеоконференцию канцлера Германии и президентов Франции, России. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон говорили с Владимиром Путиным о свободных выборах в Беларуси.

Что же за второй этап подготовки к переговорам? По словам Светланы Тихfновской, первое его направление — принуждение режима к переговорам из-за усиления внешнего и внутреннего давления, из-за поиска новых форм протеста. Второе направление — подготовка и организация переговоров. Оптимальные решения команда Тихановской ищет с представителями международных организаций, экспертных групп и правительств. Наиболее вероятной площадкой для переговоров выглядит ОБСЕ. А главным сигналом к диалогу станет прекращение насилия и освобождение политзаключённых в Беларуси.
Еврорадио
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