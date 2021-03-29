Медиазона просмотрела и сохранила 29 таких роликов. Вот некоторые из них

Корреспондент Гладкая и девушка, которая попала в кадр к Придыбайло





25 марта 2021 года, Минск. Задержание 23-летней студентки режиссерского факультета московского Института современного искусства Марии Тихановой случайно попало в кадр, когда корреспондент RT Константин Придыбайло брал интервью у активистки Нины Багинской. Тихановой назначили 15 суток ареста, она находится в жодинской тюрьме.









Девушка в белой кофте со спушенной на подбородок маской неподвижно стоит в углу, глядя в одну точку. Людмила Гладкая спрашивает, что та делает в Минске, где учится, какое у нее гражданство. Тиханова отвечает, что снимает курсовую работу — альманах о современных женщинах, одна из героинь ее проекта — Багинская.





— А в Москве нет современных женщин? Почему именно Багинская?





— Я ее увидела в новостях, подумала, что это может быть интересно…





— Ну она не очень-то и современная женщина, — замечает Гладкая и интересуется, где девушка читает новости.





— Интернет.





— Какие телеграм-каналы?





Тиханова заверяет, что не пользуется телеграмом. Тогда Гладких говорит, что «немножко» просмотрела отснятый студенткой материал, интересуется, почему та говорила с Багинской на беларуском языке («я из Могилева, беларуский язык мне тоже родной», объясняет задержанная) и делает вывод, что тема интервью не подходит для дипломной работы, а скорее наводит на мысль, «как будто вы снимаете для каких-то телеграм-каналов».





Корреспондент Гладкая и девушка, которая вышла на улицу с флагом

25 марта 2021, Минск. 23-летняя филолог Владислава Лойко задержана за одиночный пикет с бело-красно-белым флагом около станции метро «Немига». Судя по опубликованному волонтерами списку, она отбывает административный арест в Жодино.









Молодая девушка в черной водолазке стоит на фоне стенда с государстве ым гербом и гимном. Гладкая просит ее представиться, назвать возраст, профессию, гражданство. Когда Лойко отвечает, что работает в Польше, Гладкая уточняет: «А что вы делаете здесь?». За кадром слышны переговоры по рации и смешки.





— А вас не смущает, что под этим флагом убивали ваших, возможно, дедушек, прадедушек, прабабушек? Сжигали, расстреливали, кто выживал, добивали топорами, молотками, — напирает интервьюер, когда девушка говорит, что вышла на улицу с бело-красно-белым флагом, чтобы отметить День Воли.





Гладкая уверяет девушку, что «люди занимаются своими делами, они уже устали от таких акций, которые устраиваете вы», а потом спрашивает:





— Я как понимаю, суток 30 можно провести?





— Мне 30 суток дали, — грустно усмехается Лойко.





— Первый раз участвуете?





— Да.





— Последний?





— Наверное…





— Возможно, мы еще раз вас встретим?





— Еще плюс 30 суток, — равнодушно комментирует женский голос за кадром; вероятно, это присутствующая при съемке сотрудница милиции.





Гладкая удивляется, почему Лойко, живущую в Польше, волнует ситуация в Беларуси; она советует задержанной сделать для страны «что-то полезное».









— Люди — смотрите, какая погода! — все ходят гуляют. Вы думаете, людям, мамам с колясками нравится то, что вы стоите, машете этим флагом? Особенно старикам, которые, может быть, помнят Великую Отечественную войну?





— Я не спрашивала, конечно. У каждого свой выбор, и если бы им что-то не нравилось, то я бы давно получила по жопе, — рассуждает девушка.





Гладкая обещает, что теперь у нее будут проблемы с кредитами и выездом за границу.





Корреспондент Гладкая и байкер, который ездил в шлеме с «Погоней»

25 марта 2021 года, Минск. 44-летнего мотоциклиста Александра Потапенко остановили из-за нашивок на куртке и наклейки на шлеме. Позже суд назначил ему 15 суток по статье 24.3 КоАП.









Мужчина с седеющей бородой и собранными в хвост длинными волосами стоит рядом с мотоциклом во дворе административного здания с зарешеченными окнами. Вопросы интервьюеров касаются наклейки с «Погоней» на шлеме и нашивок на куртке байкера.





— А на куртке у вас… — задает вопрос голос за кадром.





— ...на плече, лошадка интересная, — уточняет Гладкая.





— Черная лошадка литовская, — отвечает Потапенко.





— А здесь бело-красно-белый. Что это значит?





— Флаг, с которым я учился в школе. Все.





К интервью подключается мужской голос, принадлежащий, вероятно, сотруднику милиции. Он интересуется ленточками.





— Но на момент остановки они ж были, на «Дозоре» они зафиксированы, куда вы их дели? — спрашивает милиционер.





Потапенко разводит руками.





— Семьдесят седьмой год рождения, а как будто с девяносто седьмого! — сокрушается милиционер. — Я же вас нормально спрашиваю, вы сейчас дурачка строите из себя.





— Выкинул! — находится, наконец, мотоциклист.





Корреспондент Гладкая и дизайнер, который давал интервью ОМОНу

13 декабря 2020 года, Минск. В столице проходит Марш народного обвинения, задержаны более 300 человек. Об одном из них Людмила Гладкая пишет: «Дизайнер-фрилансер из Витебска "шел в банк", который… закрыт. Сообщение, уверяет, прислал ему банк в субботу, когда тот был… закрыт. В общем, что ни врака, то мимо. Совсем с фантазией худо. До этого персонаж ходил то туда, то сюда — и все по маршруту протестующих».









Мужчина в запотевших очках сидит в милицейском автобусе, слева и справа от него силовики в черной форме, рука одного из них — в тактической перчатке — лежит на плече у задержанного. Фоном звучат переговоры по рации.





Первый вопрос задает мужской голос — вероятно, это один из силовиков:





— Работаете, учитесь?





— Я фрилансер, — непринужденно отвечает задержанный.





— Что вы?!





— Я дизайнер-фрилансер.





— А что это значит? — присоединяется к расспросам Гладкая. — На кого вы работаете?





Дизайнер протирает очки.





Корреспондент Гладкая и врачи, которые в выходной день безнаказанно пытались кому-то что-то доказать

7 ноября 2020 года, Минск. В субботу у 1-й городской клинической больницы проходит акция протеста медиков, силовики задерживают около 30 ее участников.









Девушка в желтом худи с медицинской маской на лице сидит за партой в помещении, похожем на класс в школе; на дальнем плане виден стенд «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь».





Гладкая спрашивает, как девушка оказалась рядом с больницей и знала ли она, что там будет «мероприятие». Потом к разговору подключается мужской голос — в случае ареста «многие люди окажутся без ее помощи», пытается пристыдить он задержанную. Силовика сердит, что медик «прячется в кусты», утверждая, будто шла не на акцию, а встречаться с подругой.





— Почему сегодня вы не делаете свою работу, а выходите на незарегистрированные массовые мероприятия? — напирает Гладкая.





Девушка отвечает, что может проводить свой выходной, как ей захочется.





— Да, но кажется, что медик — это тот человек, вот люди-герои, которые в операционной жизни спасают каждую минуту, которые в скорой спасают… Но никак не те, что берут плакаты, прикрываются белыми халатами и пытаются что-то кому-то доказать, — стыдит ее Гладкая.





Другая задержанная на акции медиков — женщина в шапке с помпоном и маске, закрывающей половину лица — говорит, что всю жизнь помогала людям и не совершила никакого правонарушения.









— И поэтому вы считаете, что вам можно безнаказанно участвовать в незаконных массовых мероприятиях? Только потому, что вы являетесь медиком? То есть на других закон действует, а на вас нет? — засыпает ее вопросами Гладкая.









Корреспондент Гладкая и девушка с красным сердечком на лбу

Минск, 17 октября 2020 года, Минск. 19-летняя студентка Анастасия Булыбенко задержана на Марше студентов. На следующий день суд назначил ей 10 суток ареста по статье 23.34 КоАП. 12 ноября силовики забрали Булыбенко после обыска, ей предъявлено обвинение по статье 342 УК. Беларуские правозащитники признали девушку политзаключенной.









Разговор происходит в помещении с кафельными стенами. На лбу у Булыбенко заметно красное пятно в форме сердечка. Гладкая утверждает, что «этой краской при задержании пометили тех молодых людей, которые блокировали движение на улице Козлова в Минске», и девушка случайно испачкала себе лоб.





Булыбенко рассказывает, при каких обстоятельствах ее задержали, говорит о жестокости силовиков, возмущается насилием на Окрестина и безнаказанным убийством Александра Тарайковского.





Гладкая:





— Но вы не специалист, не эксперт, не следователь, чтобы понимать? А выводы делает у нас суд. Принимает решение, что произошло, у нас судья говорит. И решение вступает в силу, только после этого можно только о чем-то говорить. Пока ведется следствие…





— Два с половиной месяца? Когда есть видео с разных ракурсов? Есть умерший человек…





— Ну много работы сейчас у правоохранительных органов, у следственных органов, у экспертов…





Под конец интервью Гладкая советует девушке повзрослеть, а до тех пор придержать свое мнение при себе:





— Не кажется ли вам, что студенту сначала нужно получить образование, определиться с профессией, немного повзрослеть и тогда уже понимать, чего он хочет в жизни? Какой власти он хочет, какой жизни он хочет. Чего хотят старики, кто за них возьмет ответственность?





Корреспондент Гладкая и Незнайка, который выпил с Юриком

29 ноября 2020 года, Минск. Протестующие меняют тактику: вместо того, чтобы собираться в центре города, они проводят точечные акции в своих районах. Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 424 задержанных по всей стране.













Собеседник Людмилы Гладкой — 29-летний Алексей Курчавенков, растерянный усатый мужчина с заметно покрасневшим правым ухом. Он путается, когда его просят назвать место работы, и говорит, что выпил около литра пива, но ОМОН «********» [побил] его не за это. Гладкая отмечает: «Красное ухо скромно намекает, что этот персонаж активно участвовал в акции». Где его задержали, Курчавенков не помнит; «я не знаю, я Незнайка», грустно повторяет он.





— Примерно какой район? Немига, Малиновка, Сухарево? — спрашивает силовик, остающийся за кадром.





— Да не помню я, человек! — с отчаянием разводит руками задержанный.





— Вы выпили с друзьями. Потом пошли куда?





— Да, я с Юриком выпил. Юрика отпустили домой, а меня забрали.





— А может, после того, как вы с Юриком выпили, вы пошли на протест? По дороге шли? — внезапно озаряет Гладкую.





— Вы что, издеваетесь?





Корреспондент Гладкая и девушка, которая заметила, что в стране ****** [конец]

6 декабря 2020 года. В Минске проходит Марш воли, МВД отчитывается о 344 задержанных по всей стране. Среди них — учащаяся минского строительного лицея Александра.









Девушка в шапке с надписью #Weezy сидит на офисном стуле у выкрашенной в неопределенный цвет стены, над ее головой виден край массивной золоченой рамы.





— А как вы считаете, есть ли за что нам поблагодарить более старшее поколение? — начинает Гладкая.





— Сложно сказать. Никого нельзя винить, но так получилось.





— А что получилось? — с усмешкой спрашивает Гладкая.





— Так получилось, что в нашей стране такая ситуация происходит.





— Какая ситуация происходит в нашей стране?





— ****** [Конец] происходит.









В издании «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая числится корреспондентом отдела журналистских расследований. Раньше она писала в журнале «Милиция Беларуси» и ведомственной газете МВД «На страже».





Широкую известность Гладкая приобрела в прошлом году после серии репортажей с уличных акций, в которых симпатии автора всецело оставались на стороне силовиков.





«Слова благодарности — нашим защитникам. Сегодня правоохранителям понадобилось всего несколько часов, чтобы очистить город от откровенной мрази. Как всегда, сработали ювелирно», — писала она после разгона протестного марша 8 ноября.





Для своих репортажей Гладкая снимает короткие видео, в которых она вместе с силовиками в довольно жесткой манере опрашивает задержанных участников протестных акций.





Некоторые из роликов, которые публикуются на сайте и в телеграм-канале «Беларуси сегодня», загружены на технический канал «Вася Пупкин» с доступом по ссылке. «Медиазона» просмотрела и сохранила 29 таких роликов.