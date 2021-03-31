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Когда больше делать нечего: депутаты поговорят о "народном единстве" Беларуси

Совет Палаты представителей решил, что в парламенте в апреле этого года пройдут слушания «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».

Как сообщалось, не так давно власти решили, что в Беларуси будет новый праздник — так называемый "день народного единства". Судя по интернет-опросу на сайте "всебелорусского собрания", насчет даты праздника нет общего мнения, а вот смысловое наполнение уже почти придумано.

Напомним, в опросе предложены две даты: 17 сентября и 14 ноября. Обе они связаны с переходом под контроль БССР западнобелорусских земель от поляков в 1939 году. Ранее эти территории входили в состав Польши (с 1921 года). Это было результатом распада Российской империи, революционных событий 1917 года и гражданской войны.

Совсем недавно, в 2019 году, отмечалось 80 лет воссоединения западных и восточных земель, но государство практически проигнорировало эту круглую дату.
Источник:  officelife
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