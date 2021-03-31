+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Давыдько об "антигосударственных" СМИ: Надо привыкать жить как на войне

Депутат нижней палаты белорусского парламента и глава провластной «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что готовятся изменения в закон о СМИ. При этом негосударственные СМИ он назвал "антигосударственными".

Давыдько об "антигосударственных" СМИ: Надо привыкать жить как на войне
И что журналисты и белорусы должны привыкать жить «по военному времени». И быть «лояльными».

“Что тут комментировать, надо быть лояльными, надо быть законопослушными”, — сказал он в интервью для «Смартпресс».

“Сейчас в готовящихся изменениях в закон о СМИ, если мероприятие не разрешено по закону, то любой журналист, находящийся там, уже не журналист, а просто гражданин, который участвует в несанкционированном мероприятии. Я считаю это правильно”, — цитирует Давыдько Телеграф

Геннадий Давыдько пожаловался, что «сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти».

В связи с этим, депутат сделал вывод, что в мире идет «информационная война» и белорусам надо «уже привыкать жить по военному времени, т.е. отвечать за свое слово, поступок. И ответственность другая».

«Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника, это один из постулатов боевых действий», — заявил Геннадий Давыдько.

Журналистка Onliner позвонила председателю «Белой Руси», чтобы уточнить детали законопроекта. И вот какой разговор получился.

— Данный закон будет распространяться на всех журналистов — государственных и негосударственных СМИ?

— Сначала законопроект будет обсуждаться. Если идет незаконная акция и если журналисты в ней принимают участие, а не просто стоят в сторонке и освещают, они будут считаться участниками этой акции, — рассказал нам Давыдько. — Если они идут по дороге, если они кричат, протестуют. Не имеет значения, какое у них удостоверение — государственного или антигосударственного СМИ. Если же человек просто что-то фиксирует, это, я думаю, не должно считаться нарушением. 

— А если журналист пишет про акцию, сидя в офисе, не будет ли он в таком случае считаться участником? 

— Нет, не будет, — ответил Давыдько.

На госканале СТВ предложили в Беларуси навести «порядок» и привели в пример виселицы и расстрелы немецкими оккупантами

Кстати, совсем недавно ведущий телеканала СТВ Алексей Голиков привел пример того, как видит будущее Беларуси. Он вспомнил методы нацистской Германии на оккупированных территориях: расстрелы и виселицы. А потом предложил навести «немецкий порядок» в Беларуси.

Людей выходящих на протесты, ведущий назвал “потерявшими достоинство и человеческий облик», а себя назвал сторонником “непопулярных недемократических силовых методов наведения порядка”.

Власти войну проиграли

Заметим, что Геннадий Давыдько давно говорит военными терминами, когда речь заходит о СМИ. Депутат даже признался, что власти эту войну проиграли.

«Когда говорили о третьей мировой войне, не предполагали, что она будет вестись на информационном поле. И на этом поле мы пока проигрываем. Единственный путь спасения суверенитета, независимости Беларуси я вижу в строительстве Союзного государства. Пока эти одурманенные ребята бело-красно-белой бритвой перерезают горло свой родине, задача журналистов, медийных персон повысить свой профессионализм и работать вместе с российскими СМИ. Как парламентарий, я собираюсь этим серьезно заниматься», — пообещал он.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]