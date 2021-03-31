



"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже].





Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", - цитирует заявление министра ТАСС.





Заметим, что это далеко не первый случай, когда сотрудников российских посольств в странах ЕС высылают из-за обвинений или подозрений в шпионаже. Причем в последнее время такие новости появляются слишком часто.