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В посольствах РФ работают одни шпионы? Теперь и Италия высылает российских "дипломатов"

Италия немедленно высылает двух российских сотрудников посольства, подозреваемых в противозаконных действиях, говорится в сообщении главы МИД республики Луиджи Ди Майо в Facebook.


"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже]. 

Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", - цитирует заявление министра ТАСС.

Заметим, что это далеко не первый случай, когда сотрудников российских посольств в странах ЕС высылают из-за обвинений или подозрений в шпионаже. Причем в последнее время такие новости появляются слишком часто.
"Белорусский партизан"
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