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«Решили форсировать». Адвоката Зикрацкого исключили из коллегии

Защитника Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов. Теперь он не может работать адвокатом. Об этом защитник сообщил TUT.BY.

«Решили форсировать». Адвоката Зикрацкого исключили из коллегии
— Я узнал, что мое исключение из коллегии адвокатов решили форсировать. В предыдущих случаях непрохождения аттестации коллегия адвокатов ждала, пока Минюст прекратит действие лицензии, а только потом исключала адвоката. Теперь же коллегия адвокатов решила быть первой. Минюст мою лицензию еще не забрал, но заседание по исключению меня из коллегии адвокатов запланировано уже на 31 марта, — написал Зикрацкий у себя в Facebook.

— Решением Совета Минской областной коллегии адвокатов от 31 марта я исключен из коллегии адвокатов. Теперь я не могу осуществлять адвокатскую деятельность, — сказал позже Зикрацкий TUT.BY.

Напомним, 24 марта Зикрацкого вызвали на переаттестацию, где Квалификационная комиссия признала, что адвокат обладает «недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом». Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ. Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

А кто еще?

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон, ​​​​​​ Андрей Барташевич, Николай Ётка и Елена Шинкаревич, Сергей Пичуха.

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.
 
24 марта на очередном заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности были приняты решения: о неполном соответствии адвокатов Андрея Белохвоста, Александра Емельяненко, Андрея Титова требованиям законодательс отсрочкой аттестации на шесть месяцев; о невозможности выполнения адвокатами Ольгой Баранчик, Сергеем Зикрацким, Борисом Лесковским, Владиславом Филиповичем своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации.

Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова (Серый кот) и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), лишился лицензии «в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката». Напомним, он отказался давать подписку о неразглашении, за что и получил взыскание.

Все адвокаты, которые признаны недостаточно квалифицированными или лишились лицензии, занимались «политическими» делами: уголовными и административными.
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