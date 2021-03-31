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Против политзаключённого Николая Дедка возбудили новые уголовные дела

Против политзаключённого Николая Дедка возбудили новые уголовные дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Николай Дедок, архивное фото

Участник анархистского движения находится за решёткой с ноября 2020-го, когда был задержан сотрудниками ГУБОПиК на съёмной квартире в Осиповичском районе

Сначала он обвинялся только в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК). СК утверждает, что доказательства этому есть. В вину Дедку вменяют администрирование "радикального телеграмм-канала".

Теперь же СК сообщает о получении доказательств, свидетельствующих "о совершении... действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь". Опять же "с использованием... телеграмм-канала". Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 361 УК).

Также дело возбудили по статье "Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ" (ч. 1 ст. 295-3 УК). 

После задержания Дедка в МВД утверждали, что нашли у него "материалы, необходимые для изготовления коктейлей Молотова". В опубликованном МВД видео заметно, что Николай был сильно избит. Позже он сообщил, что помимо этого ему еще и брызнули перцовым газом в глаза.

Правозащитниками он признан политзаключенным.
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