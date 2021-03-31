Против политзаключённого Николая Дедка возбудили новые уголовные дела

Николай Дедок, архивное фото





Участник анархистского движения находится за решёткой с ноября 2020-го, когда был задержан сотрудниками ГУБОПиК на съёмной квартире в Осиповичском районе





Сначала он обвинялся только в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК). СК утверждает, что доказательства этому есть. В вину Дедку вменяют администрирование "радикального телеграмм-канала".





Теперь же СК сообщает о получении доказательств, свидетельствующих "о совершении... действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь". Опять же "с использованием... телеграмм-канала". Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 361 УК).





Также дело возбудили по статье "Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ" (ч. 1 ст. 295-3 УК).





После задержания Дедка в МВД утверждали, что нашли у него "материалы, необходимые для изготовления коктейлей Молотова". В опубликованном МВД видео заметно, что Николай был сильно избит. Позже он сообщил, что помимо этого ему еще и брызнули перцовым газом в глаза.





Правозащитниками он признан политзаключенным.