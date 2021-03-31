Советники также поддержали приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно до того момента, пока не будут освобождены польские активисты, сообщается на официальном сайте Белостока, пише т TUT.BY.





В городском совете Белостока в рамках очередной сессии заявили, что «не смирятся с тем, что поляки из соседних Гродно, Бреста, Лиды и Волковыска подвергаются преследованию только за то, что они поляки».

— Городской совет соседнего города выражает солидарность с ранее арестованными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Ирэной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой. Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий, — говорится в заявлении городского совета.





Там считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права. Поэтому городской совет Белостока выступает за приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно.





Данное решение было единогласно принято во время заседания городской думы.





И оно будет оставаться в силе до освобождения арестованных ранее представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков и окончания репрессий против польских организаций и школ в Беларуси.





Гродно и Белосток — города-побратимы. Соответствующие соглашение было подписано еще в 1960 году.





Как сообщается на сайте Гродненского горисполкома, с 2004 по 2007 годы организациями Гродненщины совместно с польскими партнерами разработан и реализован ряд проектов: «Развитие трансграничного туризма в регионе Беловежская пуща», «Неизвестная Европа — развитие туристической инфраструктуры польско-белорусского приграничья в районе Августовского канала и Немана» и другие. Также каждый год проводился региональный фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток».





В 2020 году власти Гродно и Белостока планировали организовать совместный музыкальный фестиваль, однако из-за коронавируса планы пришлось отложить.





Кстати, Гродно и Белосток на протяжении многих лет участвуют в совместных трансграничных проектах. Например, недавно стартовал медицинский проект по онкоурологии в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014−2020 годы между системами здравоохранения по онкоурологии региона Белостока и Гродненской области.

Срок реализации проекта — 18 месяцев. Общий бюджет проекта 2 075 278,94 евро, в том числе средства Европейского союза 1 867 751,05 евро.





В рамках проекта для Гродно Европейским союзом выделены средства в размере почти 700 тысяч евро, которые направлены на закупку 47 единиц медицинской техники для оснащения лапароскопической и эндоскопической урологических операционных, а также реагенты и расходные материалы для выполнения диагностических исследований пациентов, сообщается на сайте Гродненского облисполкома.