+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Брат президента Гондураса получил в США пожизненный тюремный срок за торговлю наркотиками

Брата действующего президента Гондураса, бывшего депутата Национального конгресca страны Тони Эрнандеса приговорили 30 марта к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сказано в решении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.


Эрнандес должен также заплатить $138,5 млн за продажу 185 тонн кокаина в США и огнестрельного оружия.

"Эрнандес участвовал в незаконной продаже многотонных партий кокаина через Гондурас в США. Он подкупил сотрудников правоохранительных органов, чтобы поставлять кокаин. Эрнандес тратил большие суммы на взятки влиятельным политическим фигурам, включая бывшего и нынешнего президентов Гондураса", – заявила прокурор Манхэттена Одри Штраус.

По ее словам, брат президента Гондураса замешан минимум в двух убийствах. В прокуратуре уточнили, что Эрнандес продает наркотики с 2004 года. Свою деятельность он начал с предоставления информации от правоохранительных органов крупным наркоторговцам Виктору Уго Диасу Моралесу и Гектору Эмилио Фернандесу Роса. 

Прокурор США Мэтью Ларош в комментарии Reuters подчеркнул, что дело Эрнандеса отличает от других "глубина коррупции". Последний обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, в частности своему брату и бывшему президенту Гондураса Порфирио Лобо Сосе, отметил прокурор.

Лидер Гондураса написал в Twitter, что показания основного свидетеля со стороны обвинения по делу его брата признали ложными.

Правительство Гондураса отвергло утверждения прокуратуры США о том, что государство способствовало незаконному обороту наркотиков, отметило агентство.
Гордон
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]