Во время похорон президента Танзании из-за давки погибли 45 человек
Еще 37 человек получили ранения.
Фото: EPA
В Танзании во время похорон президента Джона Магуфули из-за давки погибли не менее 45 человек. Об этом пишет 30 марта charter97.org, со ссылкой на The Nation.
Как пишет издание, инцидент случился еще 21 марта на стадионе Ухуру в танзанийском городе Дар-эс-Саламе, однако официальное количество жертв стали известны только сейчас.
Еще 37 человек получили ранения. Как отмечает The Nation, среди погибших были и малолетние дети.
Видео того, как жители пытались попасть на церемонию прощания с президентом, перелезая через забор, опубликовал Mwananchi Digital в YouTube.
09:40 31/03/2021
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