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Польша обратилась к ОБСЕ в связи с репрессиями режима Лукашенко в отношении поляков

Глава делегации Сейма и Сената Польши в Парламентской ассамблее ОБСЕ в письме председателю ПА ОБСЕ сообщила о репрессиях в отношении проживающих в Беларуси поляков.

    
Как сообщает "Польское радио", глава делегации Сейма и Сената Польши в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартусь в письме председателю ПА ОБСЕ Питеру Боунессу, направленном 30 марта, затронула текущую ситуацию в Беларуси и репрессии, которые затрагивают в т.ч. проживающих там поляков.

В своем письме Барбара Бартусь отметила, что Беларусь должна соблюдать обязательства, взятые перед ОБСЕ, в том числе содержащиеся в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии Новой Европы 1990 года и Копенгагенском документе 1990 года, касающиеся, в частности, защиты прав национальных меньшинств.

Барбара Бартусь заявила, что как государство-член ООН Беларусь должна соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, который гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам, право пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и использовать свой язык.

25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, касаясь репресий режима Лукашенко в отношении поляков в Беларуси, заявил, что поляки в Беларуси могут рассчитывать на поддержку польского государства: «Обращаемся к властям Беларуси опомниться. Поляки в Беларуси обогащают белорусскую культуру, развивая в то же время польскую культуру, — они являются достойными гражданами Беларуси и не делают ничего плохого. И мы будем делать все, чтобы им помочь. И поляки могут рассчитывать на помощь польского государства».

Глава делегации Сейма и Сената Польши в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартусь в то же время выразила обеспокоенность тем, что недавние задержания руководителей и других членов Союза поляков Беларуси могут свидетельствовать о начале более широкой политики преследования польского национального меньшинства в Беларуси.
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