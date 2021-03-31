



Танки переправят по понтонному мосту через Неман. Фото: Минобороны.









О том, что на Гожском полигоне, что в Гродненской области, пишет kp.by, стартовали тактические учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, - сообщил телеграм-канал Минобороны Беларуси.





Руководит очередными военными учениями генерал-майора Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования. С его слов стало известно, что эти тактические учения будут в себя включать ведение оборонительного боя и активной обороны, проведение контратак, отражение ударов с воздуха и так далее.





- При подготовке мероприятия в полной мере учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов. Особое внимание уделялось организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск, - прокомментировал генерал-майор.





Одной из самых серьезных боевых задач станет переправа танкового подразделения по понтонному мосту «через крупную водную преграду» - реку Неман.





Всего в учениях участие принимают боле 100 единиц бронетехники и более 400 военных.







