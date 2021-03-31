Сначала министр культуры заявил, что европейский конкурс — такое себе мероприятие и ни в какое сравнение не идет с нашим «Славянским базаром», пишет Салідарнасць. Уже то, что министр культуры, «Евровидение» и «Славянский базар» оказались в одном предложении придало ситуации некий экзистенциальный налет.





Ну а то, что озвучивать безразличие по поводу вылета с конкурса уполномочили целого главу Министерства, лучше всего подчеркнуло, насколько равнодушное равнодушие испытывают здешние ценители прекрасного. Даже странно, что белорусский МИД в этот раз умудрился отмолчаться, из-за чего нашему безразличию немного не хватило метафоричности.





В принципе для шуток и мемов достаточно было и этого, но власти очередной раз доказали, что не зря едят свой хлеб и знают толк в настоящих зрелищах. Размах «Славянского базара» был продемонстрирован мгновенно и без ложной скромности. И вот уже по сетям гуляет тендер на закупку к «Базару» Филиппа Киркорова. И правда, зачем какое-то «Евровидение», если все это может перепеть для нас российский поп-король? Прямо как в анекдоте про Рабиновича и Паваротти.









Но вот с другими артистами явно что-то пошло не так. Один за другим они начали открещиваться от участия. Сначала группа «Рондо», потом комик Галустян, и вот уже MARUV дружно заявили, что ни на какие базары они не подписывались.





Более того, оказалось, что заявленные в программе участники, пока им не стали писать белорусы, вообще не были в курсе, что в чем-то задействованы. И тут, конечно, можно только горько улыбнуться, потому что, в отличие от заморских артистов, мы-то уже привыкли, что власти сами определяют, в чем мы участвуем, а в чем нет и что при этом замышляем.





Но зарубежные эстрадники тем не менее быстро сориентировались, сообразив, что присутствие на подобных «конкурсах настоящего искусства» им чести не добавит, и вообще чревато серьезными репутационными издержками.





Это ж как надо было постараться, чтобы даже не гнушающийся связями с Кадыровым Галустян вдруг застеснялся засветиться на мероприятии Лукашенко!





Теперь ждем хода со стороны наших чиновников. Интересно, чем они ответят?





Конечно, можно не сомневаться, что без «Базара» здешние ценители «настоящего искусства» не останутся. Всегда найдется тот, кто споет про «любимую, которую не отдают». Проблема только, что с каждым днем очередь из желающих выразить свою любовь и преданность становится все короче, а цена на публичную демонстрацию чувств все выше.





И очень скоро может статься, что оплачивать эту любовь окажется не по карману. Вот тогда и увидим, много ли желающих найдется петь и плясать на нашем «Титанике»?