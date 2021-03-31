СОНАР: У власти нет идеологии, и люди это чувствуют

Об этом говорится в обзоре союзной повестки за 22–28 марта, подготовленном «Научно-исследовательским центром проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» (СОНАР-2050)».





В обзоре говорится о том, как в мемориальном комплексе «Хатынь» прошла масштабная акция памяти с возложением цветов, речью Александра Лукашенко, поминальными светильниками, действом под названием «Всебелорусская молитва» и т.п.





Нетрадиционный митринг-реквием





«При нынешней власти такого ещё не было. Существовала традиция парадов 3 июля (день освобождения Минска, он же День Независимости), шествий 9 мая с возложением цветов к монументу на площади Победы. Иногда 9 мая проводят и парады (по случаю круглых дат). 22 июня проходят акции памяти в Брестской крепости. Но вот траурных акций в память о хатынском преступлении с большим размахом не проводили», - пишет автор обзора Василий Малашенков.





То есть забвению Хатынь не предавали, но и масштабных акций-реквиемов в марте, в годовщину трагедии, не устраивали. В 2018 году по случаю 75-летия данного акта геноцида Александр Лукашенко выпускал специальное обращение. Однако такого массового митинга, как сейчас, тем более с трансляцией в прямом эфире, не было.





«Организация подобного мероприятия требовала подготовки и ресурсов. Просто так подобные вещи не делаются. Очевидно, что сейчас этот размах был продиктован текущей политической целесообразностью. Государство, не имеющее реальной и понятной идеологии, хватается за то, что осталось в наследство от СССР», - говорится в обзоре СОНАР.





Там подчеркивается, что Хатынь была на этот раз выбрана не случайно.





Историческая мифология





«Это история, понятная любому обывателю. Ничего объяснять не надо. Оправдать действия вершителей геноцида невозможно. Это даже не обсуждается. Можно «давить» из себя и народа эмоции. В этом и есть плюс акции для власти. Никто не пойдёт против памяти об этих зверствах. Но, как всегда, есть множество нюансов.





Современное политическое руководство Беларуси слишком часто обращается к памяти о Великой Отечественной. Постоянно предпринимаются попытки убедить народ в том, что именно победа в той войне стала базой для сегодняшней независимости Беларуси. И здесь начинаются логические проблемы, а также просматривается явная попытка создания исторической мифологии.





Постоянные попытки власти убедить, что Хатынь жгли чуть ли не под бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции (а иногда об этом прямо так и говорят), подействуют только на тех, кто не в теме. Если хоть немного изучить вопрос, то становится ясно, что в данной деревне был акт геноцида по инициативе гитлеровской преступной системы. Просто осуществлялся геноцид руками коллаборационистов. Еще бы, грязные дела немцам обычно не хотелось делать самим.





Органы советского КГБ ещё в 1970-х и 1980-х вычислили ряд исполнителей и показали всему СССР, а заодно и миру. Фамилии убийц известны. Среди них было немало бывших красноармейцев, которые по каким-то причинам согласились работать на немцев. Например, широко известен старший лейтенант РККА Григорий Васюра. У гитлеровцев он дослужился до начштаба 118-го батальона шуцманшафта. Именно это подразделение, как известно, уничтожило мирных жителей Хатыни. Никаких бело-красно-белых флагов у батальона не было и быть не могло», - говорится в обзоре СОНАР.





Василий Малашенков отмечает, что история Хатыни — это не история о преступлениях украинских или белорусских националистов. Это история о преступлении пособников и соучастников преступного по своей природе государства Третий Рейх.





А вот что заявил Александр Лукашенко на митинге-реквиеме:





«Я обращаюсь ко всем, кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию»; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид, и что те, кто сегодня нас пытается поучать, как жить, как минимум не имеют на это права».





Как отмечается в обзоре СОНАР, Лукашенко абсолютно прав в том, что героизация национал-социализма, или версия о «несших цивилизацию», — это вещи абсолютно недопустимые.





«Не за это сражались армии СССР и союзников. Основа мотивации солдат всех армий антигитлеровской коалиции, как это ни банально, звучала так: «Борьба со злом». Они боролись с абсолютным злом, которое было настолько объёмным, что масштабы бездны стали понятны, когда советские и американские военные освободили ряд концентрационных лагерей, увидели газовые камеры и тому подобное», - говорится в обзоре.





Сейчас белорусская власть пытается повторить эффект эмоционального взрыва от ужасов той войны, воздействуя на новые поколения, которые отстоят далеко по времени от войны.





«Плюс ситуации в том, что кто-то заинтересуется историей тех лет, которая действительно стала уже забываться, а забывать такое нельзя. Но минус в том, что такие порывы сопровождаются мощными психологическими выплесками, а потом забываются, стираются другой повесткой. При нынешнем насыщенном медиапространстве это немудрено.





После акции-реквиема в Хатынь действительно приехало немало людей. Надо полагать, что кто-то был на личном транспорте и по личной инициативе. Но автору обзора достоверно известно, что были и организованные подвозы. Как правило, ехали госслужащие или люди, каким-то образом связанные с нынешней властью. Все делали фотографии, как будто сговорившись, и выкладывали в соцсети. Очень похоже на коллективный отчёт.





Такими методами политических оппонентов победить не получилось. Реакция оппозиционно настроенных пользователей соцсетей была резко негативной. «Заблудшие» на призыв не «повелись». Многие из них ожидаемо заявили, что преступление в Хатыни — это зло, но причём тут протесты нашего времени?», - говорится в обзоре.





Идеологический тупик





Его автор отмечает, что у белорусской власти нет идеологии, и люди это чувствуют. «Вся команда не может на 100 % подчиняться капитану, когда смысл плавания непонятен. Зато матросы могут последовать за «мессиями», что сейчас и происходит. Рано или поздно на политическом поле появится кто-то, у кого действительно есть какая-то идеология и картина будущего страны. Он и может увести за собой основную долю политически активных граждан. А пока одни организуют показательные митинги в память о жертвах войны, другие — флешмобы с БЧБ», - сказано в публикации СОНАР.





Василий Малашенков полагает, что итог этой истории чрезвычайно важен не только для самой Беларуси, но и для России и других окружающих её стран. Очевидно, что можно ожидать определённых шагов от соседей. Опасность в том, что условный коллективный Запад и Россия могут схлестнуться на белорусском поле. Для Беларуси это не сулит ничего хорошего...





«Конечно, спокойные периоды впереди возможны, но явно стоит ждать обострения ближе к референдуму по Конституции зимой-2021/2022. Затем вероятны выборы в парламент или выборы президента по новой схеме, и это тоже не может пройти тихо просто по определению. А главное в том, что Беларусь, похоже, окончательно утратила репутацию самой спокойной постсоветской республики и «донора стабильности» в регионе. Произошёл крах тактики многовекторности. Белорусское общество стремительно утрачивает толерантность внутри себя и по отношению к людям из других стран», - констатируется в обзоре.