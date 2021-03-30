Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Беларуси









Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе, отношениях ЕС и России, об Алексее Навальном.





"При обсуждении обстановки в Беларуси Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — отмечает пресс-служба российского президента. Практически в каждом случае, когда лидеры ЕС разговаривают с Путиным о нашей стране, он им напоминает о "недопустимости внешнего вмешательства".