Владимир Семашко сегодня заявил " Посол Беларуси в Россиисегодня заявил " Российской газете ", что Москва и Минск завершат согласование оставшихся дорожных карт по интеграции до конца апреля.

При таком сценарии дорожные карты и программу их реализации режимы в Москве и Минске планируют подписать в первой половине 2021 года.

При этом Семашко пояснил, что речь идет о согласовании 28 дорожных карт, поскольку три из них — по унификации налогового законодательства и две — по таможенному регулированию, объединены в одну.





«Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт. До конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года», — сказал Семашко.





Однако, если посчитать, что три карты слились в одну, и ещё две — тоже в одну, то выходит, что, вместо 30, осталось 27 карт. Откуда же тогда взялась 28-я? Может, на самом деле была ещё одна, тайная, и речь идет о той самой 31-ой карте, где предполагаются наднациональные органы?





Как напоминает Телеграф , история с так называемыми дорожными картами по интеграции Беларуси и России имеет давнюю историю. Количество карт на словах часто менялось, а их содержание держится в тайне.





Дорожные карты — это планируемые для подписания документы по "интеграции" Беларуси и России. Их разработка стала результатом кризиса в белорусско-российских отношениях, который начался в конце 2018 года. Точное содержание этих карт неизвестно.





Однако в августе 2018 года Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова пойти на создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда и счетной палаты (всего 12 наднациональных органов власти). Создание этих органов, по сведениям российских СМИ, оговаривается в последней, так называемой 31-й дорожной карте по "интеграции" двух стран.





Сам Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об "углубленной интеграции" стороны обсуждают создание наднациональных органов.





Однако в 2020-м году, в сентябре, после поездки Лукашенко в Сочи, тот заявил, что готов обсуждать с российской стороной «всё».





«Позиция такая уже обнародовалась, что быть «союзному государству» в полном объеме, как говорят военные – по рубежам и времени. Можно считать, что диалог по дорожным картам возобновился», — вторил ему посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в сентябре 2020 года.





И это после откровений того же Владимира Семашко за два месяца до этого, в июле 2020 года.





Посол Беларуси в России рассказал 1 июля, что Россия в 2019 году предложила Беларуси на 95% передать государственные функции "союзному государству".





«Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны. И когда мы посмотрели и его передали президенту, Лукашенко пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется.





Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть», — передавало тогда слова белорусского дипломата госагентство БелТА.





А в начале 2020 года российское издание РБК поделились своим инсайдом накануне традиционной зимней поездки Лукашенко в Сочи.





По сведениям источников, близких к переговорам, 7 февраля 2020 года на встрече с Лукашенко президент России требовал ускорения интеграции.





Сам же Лукашенко назвал тогда предстоящие переговоры “моментом истины”. А также обвинил российскую сторону, что она хотела поставить Беларусь на колени.





В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что Россия наблюдает со стороны за ситуацией в Беларуси. Но есть нюанс, который для властей РФ очень важен.





«Для нас главное, чтобы в Беларуси абсолютно доминировала приверженность идеям "союзного государства" и идея многофакторной близости с Россией», — признался представитель Кремля.