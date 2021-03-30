Политолог: Лукашенко готовит новую Конституцию под самого себя





Политолог прослушал, что звучало на совещании у белорусского правителя по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, и пояснил, что за месседжи там прозвучали.





— Логично, что Лукашенко собирает совещание, чтобы принять какие-то решения, которые потом войдут уже в Конституцию. Сама процедура понятна. Но что касается всего остального — все очень противоречиво, — отметил в экспресс-комментарии « Салідарнасці » политолог Валерий Карбалевич.





Он напомнил, что Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости перераспределения полномочий между президентом, парламентом, местными органами.





— С одной стороны, надо наделить большими полномочиями какие-то другие органы власти, но тогда эти полномочия надо у кого-то отнять. Основные полномочия сегодня в руках у президента. Но из заявлений Лукашенко следует, что нельзя эти полномочия отнимать у президента, потому что президент превратится «в пустое место» и «стране не бывать».





Значит, я так предполагаю, какие-то полномочия президента все-таки сократят. Но какие именно, насколько и в пользу кого, пока абсолютно непонятно, — говорит собеседник.









— Тут сама постановка вопроса характерна для авторитарного государства. Вообще-то землю не должен раздавать ни Лукашенко, ни руководители областей или другие чиновники. Если это рыночная экономика, то земля должна продаваться-покупаться, согласно определенным правилам.





А если мы говорим о нерыночной экономике, вопрос о предоставлении кому-то земли должен решаться через аукцион, конкурс, абсолютно прозрачный, в котором могли бы участвовать различные компании на равных условиях и т.д.





Сама дискуссия о том, кто должен раздавать землю — "президент" или "губернатор" — это совершенно несовместимо с демократией и вообще правовым государством.





Эксперт, несмотря на отсутствие какой-либо конкретики в отношении перераспределения полномочий и изменений в Конституцию, сделал следующие выводы:





— Мы должны понимать, что в любом случае речь идет не о Лукашенко сейчас. Пока он у власти, никаких перемен не предвидится. Это все касается будущего президента.





Пока мы не увидим какой-то проект Конституции, непонятным остается главный вопрос: какую должность будет занимать сам Лукашенко после того, как появится новый президент. Если он будет возглавлять ВНС — это один вариант. Тогда как бы эти полномочия президента перейдут к нему в этом статусе. Если у него есть другой вариант, тогда и с полномочиями все может быть иначе.





И самый главный вывод — в том, что в подготовке Конституции белорусское общество, белорусский народ никакого участия не принимает и принимать не будет.





Лукашенко готовит новую Конституцию под самого себя, под свои собственные политические потребности, — считает Валерий Карбалевич.