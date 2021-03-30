Воскресенский снова вышел на авансцену

Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта, в резиденции Лукашенко на проспекте Победителей. На 31 марта запланировано очередное заседание комиссии. На этот раз оно пройдет в Национальной библиотеке Беларуси. В состав комиссии входит 36 человек. Их них мало кто имеет юридическое образование и опыт законотворчества.





"Завтра состоится первое практическое заседание конституционной комиссии, до этого было установочное заседание. 31 марта будут рассмотрены изменения в положения раздела Конституции II "Личность, Общество. Государство", это статьи с 21 по 63 включительно", - сообщил Воскресенский, отметив, что с завтрашнего дня начинается практическая работа конституционной комиссии.





Воскресенский рассказал, что раздел Конституции, на которым завтра будет работать комиссия, посвящен основным правам, обязанностям личности, семье и браку.





"КСДС будет настаивать на имплементации в проект Конституции в раздел, касающийся брака, в статью 32 норму о том, что брак - это союз мужчины и женщины", - сказал Воскресенский.





"Во-первых, это соответствуют нашей христианской морали, во–вторых, нашим исконным традициям, и в третьих, унифицировано с похожей нормой, закрепленной в Конституции РФ. А так как у нас продолжается интеграция с Россией, то мы считаем, что такие нормы должны и могут быть унифицированы", - почеркнул собеседник Sputnik.





Отвечая на вопрос о том, когда будет рассматриваться, как его называют, "самый острый" вопрос по Конституции, Воскресенский пояснил, что пока точного тематического графика заседаний комиссии нет. По его словам, дата заседания комиссии по блоку "президентских" предложений пока не определена.







