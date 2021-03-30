Не праздный вопрос: кто в стране должен делить землю?

Политолог Валерий Карбалевич объясняет взаимосвязь между "земельным" вопросом и (не)готовностью Лукашенко уходить.





"На совещании по поводу перераспределения полномочий Лукашенко поднял вопрос о том, кто должен распределять землю: "президент" или "губернаторы". И пришел к выводу, что он никому не может доверить это ответственное дело.





Сама постановка вопроса очень ярко свидетельствует о том, каким государством является Беларусь. В демократической стране, правовом государстве никакой чиновник, независимо от должности, в принципе не должен делить землю.





Земельные отношения четко регулируются законодательством и развиваются по жестким правилам. Для рыночной экономики правилом является свободная купля-продажа земли.





И если уж ставить вопрос о продаже или аренде государственных угодий, то это должно происходить с помощью каких-то аукционов, абсолютно прозрачно, открыто.



