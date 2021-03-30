



И тут же объявил, что смог удержать власть в День Воли.





«Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий: некоторые из-под плинтуса посматривали, как же День Воли пройдет, весеннее наступление трудящихся и прочее», — признался Лукашенко.





«Потом поняли — не то, как пишут, особенно россияне, власть устояла. Власть стояла и будет стоять, мы государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать — вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. У нас слишком много работы», — похвалился он.









Ранее более 3000 чиновников уже заявили, что поддерживают требования протеста – новые выборы и остановка насилия со стороны силовиков. Об этом сообщили в Народном антикризисном управлении (НАУ) под управлением Павла Латушко.





Позднее, в марте, в НАУ рассказали, в каких ведомствах работают противники Александра Лукашенко.





Как сообщили в команде Павла Латушко, под Открытым письмом сотрудников госуправления за отставку Лукашенко с февраля подписались сотрудники Национального банка, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Генеральной прокуратуры, таможни, Министерства по налогам и сборам и многих других госучреждений и ведомств.