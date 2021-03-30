+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко подтвердил заявления Латушко о противниках власти среди чиновников

Лукашенко 30 марта, фактически, подтвердил заявления главы НАУ Павла Латушко о том, что среди чиновников много противников действующей власти.


И тут же объявил, что смог удержать власть в День Воли.

«Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий: некоторые из-под плинтуса посматривали, как же День Воли пройдет, весеннее наступление трудящихся и прочее», — признался Лукашенко.

«Потом поняли — не то, как пишут, особенно россияне, власть устояла. Власть стояла и будет стоять, мы государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать — вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. У нас слишком много работы», — похвалился он.


Ранее более 3000 чиновников уже заявили, что поддерживают требования протеста – новые выборы и остановка насилия со стороны силовиков. Об этом сообщили в Народном антикризисном управлении (НАУ) под управлением Павла Латушко.

Позднее, в марте, в НАУ рассказали, в каких ведомствах работают противники Александра Лукашенко.

Как сообщили в команде Павла Латушко, под Открытым письмом сотрудников госуправления за отставку Лукашенко с февраля подписались сотрудники Национального банка, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Генеральной прокуратуры, таможни, Министерства по налогам и сборам и многих других госучреждений и ведомств.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]