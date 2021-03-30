Более 350 человек привлечено к уголовной ответственности за экстремизм в 2020 году - СК

, средний возраст фигурантов составил от 25 до 33 лет, сообщили в Следственном комитете республики.





"В прошлом году к уголовной ответственности по направленным в суд делам привлечено более 350 лиц, две трети из которых признали свою вину полностью или частично", - заявил начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК Алексей Бородько.





По его словам, средний возраст обвиняемых составлял от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась.





В Следственном комитете констатировали существенный рост преступлений, связанных с "экстремистскими и деструктивными проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года".





Уголовные дела еще более чем по 700 преступлениям, связанным с "экстремизмом", по информации СК, уже расследованы и переданы прокурорам для направления в суд.