+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко продолжает строить "вертикаль власти" - уже на основе новой Конституции

Лукашенко провел 30 марта совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

На нем он подчеркнул, что после так называемой конституционной реформы "у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху".

"Если мы „растворим“ будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - - цитирует Лукашенко БелТА. 

Он также назвал и цели перераспределения полномочий в Беларуси:

- навести порядок в работе с бюджетом;
- сберечь государственное имущество, недра;
- не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества;
- выстроить ключевые институты власти.

«На основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями», — заключил Лукашенко.

Определиться с перераспределением полномочий он поручил до конца 2021 года.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]