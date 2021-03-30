На нем он подчеркнул, что после так называемой конституционной реформы "у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху".





"Если мы „растворим“ будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - - цитирует Лукашенко БелТА.





Он также назвал и цели перераспределения полномочий в Беларуси:





- навести порядок в работе с бюджетом;

- сберечь государственное имущество, недра;

- не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения общества;

- выстроить ключевые институты власти.





«На основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями», — заключил Лукашенко.





Определиться с перераспределением полномочий он поручил до конца 2021 года.