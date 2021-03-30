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"Это не оппозиция. Это просто люди!". BYPOL обнародовал запись, где силовики обсуждают протесты

BYPOL обнародовал, как утверждается, очередную запись разговора представителя милицейского руководства Минска со своими подчиненными, где обсуждаются протесты и действия силовиков.

"Это не оппозиция. Это просто люди!". BYPOL обнародовал запись, где силовики обсуждают протесты
Аудиозапись размещена на YouTube-канале инициативы, пишет TUT.BY.

Инициатива BYPOL обнародовала, как утверждается, аудиозапись совещания начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома полковника милиции Александра Сазонова с подчиненными, где он обсуждает протестные акции и работу на них сотрудников правоохранительных органов. Когда именно была сделана аудиозапись, не сообщается.

На записи человек, которого BYPOL идентифицирует как Сазонова, говорит, что в одном из ранних столкновений, произошедшем в Минске возле Дворца спорта, первыми начали применять силу протестующие, а не сотрудники милиции. 

По его словам, именно это послужило причиной того, что была отдана команда «хватать всех». В качестве примера он приводит боевые действия на войне, когда в результате них могут пострадать мирные жители. Человек на записи говорит, что тактика ведения «революции» — собираться небольшими группами, чтобы измотать милиционеров.

— На «Риге», когда они собрались там, их начали всех гасить. После этого разбежались по дворам. Начинают прочесывать местность — хватали по два, по три. Попали и невинные. Вышел из магазина — схватили. Наши, говорят, поехали на Окрестина, бл...дь, рассказывали, лежит дед, бл...дь, какой-то. 

И у деда сумка, бл...дь, а в сумке что-то шевелится. Спрашивают: «Дед, что ты тут сидишь, бл...дь?». Да, бл...дь, говорит, с рыбалки ехал, бл...дь. А что у тебя там шевелится? Лещи, бл...дь еще живые, говорит, еще не сдохли. То есть, ну, попадают до такого даже маразма, — говорит, как утверждается, Александр Сазонов.

Он ставит под сомнение правильность работы «системы отсеивания» и отмечает невозможность достоверно изобличить в толпе «организаторов и кураторов». По его мнению, строили баррикады и активно противодействовали правоохранительным органам люди, которые «были проплачены», а обычные граждане в основной массе не участвовали в подобных действиях, выражая протест мирно.

— Белорусы, вот смотрите, по этим всем акциям они идут радостные, как на 1-е мая, б... дь. С флажочками, б…дь, шариками, одеты, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что, б…дь? Вот эти, как говорили, там наркоманы, там и вот это отбросы наши? Нет! Это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых даже из своего дома милиционеров, которые вышли против насилия, вот и все. 

А на тех, которые, ты посмотри, есть же видео конкретное, где, б…дь, сидят два таких бычка, б…дь, к ним подбегают, говорят: слушай, вон, давай быстрее, че сидите? Б…дь, подскочили и пошли там, б…дь, перед омоновцами танцевать. Это непростые люди! — уверен человек на записи.

Другие люди, участвовавшие в беседе, также высказывали свое мнение. Один из них заявил, что считает неправильным жесткие действия в отношении Сергея Тихановского и применение насилия еще до проведения выборов — именно это, с его точки зрения, спровоцировало массовость акций. 

Человек, которого BYPOL идентифицирует как Александра Сазонова, в целом согласен с собеседником, однако отмечает, что зачинщики также находились в толпе обычных граждан.

— Во-вторых, поймите — кто их задерживает? С розыска так бы не били бы, да? С НОНа так бы не били бы, у нас не… ну, мы не умеем так бить. ОМОН — он знает, как задерживать, правильно? Вы ж всегда берете ОМОН, когда на задержание, как они работают? — говорит якобы Сазонов.

— Товарищ полковник, никак. Они не умеют работать. Мы всю жизнь брали «Алмаз» — вот они умеют работать. А ОМОН — только подойти, в...ть в спину с ноги и поржать, все, — возражает один из присутствующих.

— Ну, вот как-то с «Альфой» задерживали, там реально вообще. Они реально заземлили, все, нету никаких лишних ударов, ничего, — вторит ему другой участник беседы.

По словам якобы начальника подразделения, в стране на момент беседы действует «усиленный режим высокой опасности массовых беспорядков» — и силовики по всей стране работают, принимая это во внимание. В том числе он упоминает работу во время протестов сил специальных операций — военного спецназа.

Он также комментирует сообщения о так называемых титушках — неформальных формированиях, призванных применять силу в определенных ситуациях. По словам, предположительно, Александра Сазонова, эти люди — «сотрудники, профессионалы, бойцы» — с 12 августа начали работать в рядах протестующих и выявлять организаторов и тех, кто дает команды, а затем указывать на них ОМОНу и представителям сил спецопераций, которые этих людей задерживали. 

Также якобы Сазонов в диалоге утверждает, что с 12 августа была дана команда применять насилие лишь в ответ на жесткие действия в отношении сотрудников милиции.

— Товарищ полковник, а кого-нибудь п...дили после 12 числа? — спрашивает один из присутствующих.

— Ты имеешь в виду со стороны митингующих?

— Милиционеров.

— Милиционеров? Никого. А знаешь почему? Потому что оппозиция решила показать, что мы мирная, мы добрая. Даже давай назовем это не оппозицией...

— Это не оппозиция. Какая оппозиция? Это просто люди!

— Мы мирные, мы добрые, мы ходим на парад. Посмотрите, наши люди за собой убирают.

— Да, все красиво.

— Они друг другу помогают, воду привозят. Они все приветливые, радостные. Решили показать что? Что власть — это черное. Это надо это показать. Они не говорят про баррикады, они не говорят, кто был на баррикадах. Посмотри — с их стороны про баррикады нет никакого упоминания.

— Товарищ полковник, секунду. Их больше, их больше. Они государство, их больше, — говорит участник беседы.
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