Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой дозы прививки

"Мой тест на коронавирус положительный, - написал он в „Твиттере“. - Я получил первую дозу вакцины, но антитела начинают формироваться после второй дозы".





У министра обороны также диагностировали коронавирус.





Неделей ранее COVID-19 заболели премьер-министр страны с женой.





В Пакистане 29 марта сообщили о 4500 выявленных больных в день и 41 умершем с коронавирусом.