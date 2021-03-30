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Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой дозы прививки

Президент Пакистана Ариф Алви сообщил, что заболел COVID-19, несмотря на то, что ему сделали первую дозу вакцины.

"Мой тест на коронавирус положительный, - написал он в „Твиттере“. - Я получил первую дозу вакцины, но антитела начинают формироваться после второй дозы".

У министра обороны также диагностировали коронавирус.

Неделей ранее COVID-19 заболели премьер-министр страны с женой.

В Пакистане 29 марта сообщили о 4500 выявленных больных в день и 41 умершем с коронавирусом.
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