Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой дозы прививки
Президент Пакистана Ариф Алви сообщил, что заболел COVID-19, несмотря на то, что ему сделали первую дозу вакцины.
"Мой тест на коронавирус положительный, - написал он в „Твиттере“. - Я получил первую дозу вакцины, но антитела начинают формироваться после второй дозы".
У министра обороны также диагностировали коронавирус.
Неделей ранее COVID-19 заболели премьер-министр страны с женой.
В Пакистане 29 марта сообщили о 4500 выявленных больных в день и 41 умершем с коронавирусом.
11:30 30/03/2021
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