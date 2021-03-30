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Политзаключённого Николая Дедка поместили в карцер

Политзаключённого Николая Дедка поместили в карцер за выкрик "Жыве Беларусь!", сообщают правозащитники "Весны".


Николай Дедок / Еврорадио​

По их данным, 27 марта на прогулке кто-то крикнул "Жыве Беларусь!", а Дедок поддержал, пишет Еврорадио. За это его на 9 суток посадили в карцер.

По словам политзаключённого, в последнее время почти ежедневно на "Володарку" приходит проверка из Департамента исполнения наказаний. Они проверяют, чтобы арестанты днём не спали, чтобы не висели нигде полотенца и прочие мелочи. А вот на нарушение базовых санитарных норм в карцере — отсутствие батареи и вентиляции, бетонный пол, влагу — внимания не обращают, пишет политзаключённый.

Поддержать Николая письмами и открытками можно, отправив их по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Николай Александрович Дедок.
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