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Политолог: Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией, пока протестная мобилизация не достигнет прошлогоднего уровня

Нет никакой возможности для того, что Александр Лукашенко или кто-то из его близкого окружения сел за стол переговоров с оппозицией.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал заместитель председателя Минского городского комитета, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Павел Каторжевский.

По его словам, белорусские власти не пошли на переговоры с оппозицией даже в те дни, когда «режим пошатнулся, и существовала неиллюзорная возможность победы протестующих».

«Вероятность того, что это сделает кто-то из топ-чиновников, также крайне мала, так как на высшие государственные должности в основном расставляют тех, кто замазался об участие в репрессиях и жестокое подавление народных выступлений», - добавил он.

Каторжевский подчеркнул: никакие переговоры не произойдут до тех пор, пока протестная мобилизация не достигнет прошлогоднего уровня.
«Власть имущие всегда просят мира только в одном случае - когда они слабы. Судьба Беларуси зависит в конечном итоге не от того, кто и о чем будет говорить в Швеции, Кремле или одной из лукашенковских резиденций», - подытожил он.
Напомним, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции.
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