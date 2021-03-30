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Дональд Трамп запустил личный сайт для общения со сторонниками

У бывшего президента США Дональда Трампа появился новый персональный сайт 45office.com, предназначенный для онлайн-общения с его сторонниками.


«Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего», — говорится в описании ресурса.

На сайте пока доступны три страницы, пишет Медуза. Одна посвящена биографиям Дональда и Мелании Трамп и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди США.

Основная страница предлагает американцам «поделиться своими мыслями» с Трампом. Для этого нужно заполнить форму с личными контактными данными. Также отдельно предусмотрена возможность отправить приглашение бывшей президентской чете на какое-либо публичное мероприятие или запросить у них приветственное поздравление по тому или иному поводу. Третья страница предназначена для запросов от прессы.

Судя по оформлению сайта 45office.com, публичной переписки со сторонниками на нем не предполагается.

В начале января крупнейшие соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения срока его президентских полномочий, а Twitter — навсегда. Это произошло после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа. Соцсети заявили, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что бывший президент вернется в соцсети через два или три месяца «с собственной платформой».

У Трампа уже есть один персональный сайт donaldjtrump.com. На нем предлагается сделать пожертвование или приобрести товары с символикой предвыборной кампании Трампа, но в реальности эти опции не работают.
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