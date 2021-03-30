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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 322 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 20 человек, таким образом число политзаключенных в стране выросло до 322 человек.




В связи с уголовным преследованием за участие в акциях протеста правозащитники признали политзаключенными и требуют немедленно освободить из-под стражи Максима Елканова, Родиона Медушевского, Виктора Тавгеня, Игоря Лаптановича, Никиту Дранца, Павла Шпетного, Даниила Чуля, Александра Козлянко, Андрея Марача, Алексея Головко, Ивана Совпеля, Андрея Хвесковца, Александра Шандыбу, Сергея Шеломицкого, Александра Шеломицкого, Льва Телипко, Якова Шафаренко, Даниила Бондарука, Павла Мазько, Илью Пирожкова
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