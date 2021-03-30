



Болгарское правительство обнародовало видеосъемку, где один из чиновников Министерства обороны Болгарии фотографирует в своем рабочем компьютере секретные военные документы, содержащие информацию об истребителях F-16, пишет НН. Эти фотографии чиновник должен был передать главе российской шпионской группировки.





Прокуратуре удалось перехватить разговор предполагаемого лидера шпионской группировки и болгарского чиновника: «В прошлый раз вы передали аж четыре подборки. Я видел, что на флешке. Полезный материал».





Прокуратура задержала пятерых мужчин и одну женщину, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Отмечается, что это крупнейшее разоблачение шпионов в Болгарии со времен холодной войны.





Россия пользуется своими давними связями с некоторыми членами НАТО и ЕС, чтобы создавать в этих странах шпионские сети и получать секретную информацию. Бывшая социалистическая Болгария являлась надежным союзником СССР, однако в 2004 году вступила в НАТО, а в 2007 — в ЕС. Но благодаря экономическим связям и отношениям болгарских политиков, бизнесменов и руководителей спецслужб с Москвой, Россия до сих пор имеет влияние на внутренние дела и разведывательные службы балканского государства, пишет The Wall Street Journal.





Опубликованные прокуратурой материалы показывают, что в эпоху развитого кибершпионажа, Москва по-прежнему использует агентуру.





«Россия мастерски пользуется бывшими сетями спецслужб, которые действуют даже через тридцать лет после падения коммунистического режима», — отмечает Мартин Владимиров (Martin Vladimirov), старший аналитик Софийского аналитического центра по исследованию демократии.





Судебно-медицинские доказательства, среди которых аудиозаписи, видеосъемка и документы, детально доказывают российскую шпионскую деятельность. На одном видео подозреваемый в шпионаже подсчитывает за рабочим столом заплаченные ему доллары. Во другом видео подозреваемые встречаются вечером на теннисном корте для передачи информации. В других материалах лидер группировки — болгарские следователи называют его «резидент» — дает инструкции, как замаскировать шпионское оборудование под подарок.





В шпионаже была также задействована жена «резидента», которая имеет двойное болгарское и российское гражданство. Она была посредницей между шпионской группировкой и российским посольством. На видео видно, как женщина входит в российское посольство, а через час покидает его. Ее задачей было передавать полученную информацию и забирать деньги. Женщину задержали как сообщницу.





Софийский военный суд постановил оставить под стражей пятерых подозреваемых. Шестого отпустили под залог после признания вины и сотрудничества с болгарскими властями. Также Болгария выслала двух российских дипломатов в связи с этим делом.





МВД России назвало это дело «очередным обострением антироссийской шпионамании в Болгарии на фоне подъема русофобии на Западе и прежде всего в США».





Имена задержанных официально не разглашаются. Адвокат одного из обвиняемых заявляет, что решение суда неоправданно, поэтому он будет подавать апелляцию.





«Прокуратура не отмечает, какую информацию собрал мой клиент и другие лица для передачи в Россию. Тогда встает вопрос, является ли это информация государственной тайной», — отмечает адвокат.





За последние годы Болгария выслала нескольких российских дипломатов за предполагаемый шпионаж. В прошлом году Чехия и Словакия обвинили российских дипломатов в незаконной деятельности и также их выслали.





Болгарское правительство отмечает, что члены шпионской группировки имели доступ к секретам НАТО, ЕС и Болгарии, так как работали в Министерстве обороны, военной разведке и парламенте. Все они занимали высокие посты и имели доступ к секретной информации.





Прокуратура сообщила, что «резидентом» был высокопоставленный сотрудник военной разведки Болгарии. По взглядам он сталинист. У него за плечами — учеба в школе российской военной разведки в Москве. «Резидент» рассказал, что предлагал другим агентам за их работу $1800 в месяц.





На одной из аудиозаписей слышно, как «резидент» говорит своим агентам: «Если есть что-то секретное, фотографируйте. Интересуют материалы о России, Ближнем Востоке, Ираке, локальных конфликтах вроде Нагорного Карабаха. Украина и Беларусь тоже».





Пока не установлено, насколько давно начала действовать группировка. Судя по аудиозаписям, главной мотивацией для агентов были деньги. Платили им преимущественно в болгарских левах, ведь, как поясняет «резидент» на одной из аудиозаписей, «обмен вами валюты может привлечь к вам внимание».



