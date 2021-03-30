Нужны ли Беларуси новые партии?

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», – заявил Виктор Бабарико.





Как говорится в сообщении, пишет Ежедневник, партия должна показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти, объединить действия разрозненных инициатив, обеспечить работу групп и объединений.





В пресс-службе штаба Бабарико заявили, что сейчас через созданный сайт ведется сбор заявок. Заполнив анкету, которая придет на почту, можно уже присоединиться к новой партии.





А вот какая реакция последует на данную инициативу от белорусских властей, пока неизвестно. Однако, следует отметить, что в Беларуси за последние 20 лет не было зарегистрировано ни одной политической партии. При этом желающих их создать за эти годы хватало. Правда, всем им отказывали в регистрации по разным причинам.





На сегодня в стране зарегистрировано только 15 партий. При этом нужно признать, что даже существующие играют на политическом поле совсем незначительную роль, а также не обладают каким-то серьезным авторитетом.





Партия сегодня – это логичный шаг





О том, насколько своевременно создание такой партии, о которой заявил Виктор Бабарико, и как могут на это отреагировать власти страны, мы спросили у политолога, директора Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрея Казакевича.





«То, что Виктор Бабарико заявит о создании партии, было ожидаемо, об этом велись дискуссии», – отметил в комментарии «Ежедневнику» эксперт.





«Что касаемо того, приведет ли это к какому-то расколу политических оппозиционных сил, неизвестно, возможно и нет, – продолжил собеседник. – Если мы возьмем команду Светланы Тихановской, то нужно заметить, что Тихановская всегда заявляла, что является только переходным лидером. А если так, то встает вопрос: если вдруг настанет момент новых свободных выборов, то кто-то же должен будет баллотироваться».





Эксперт считает, что важным аргументом в пользу создания такой партии является также и то, что это будет означать появление некой ячейки, структуры внутри страны. Казакевич обратил внимание, что в сегодняшней ситуации, когда уличные протесты находятся под сильнейшим прессингом, новые формы консолидации сторонников перемен очень нужны. Поэтому такой шаг как создание партии вполне логичен сегодня.





«На мой взгляд, это очень правильно использовать те формы политической деятельности, которые в стране не находятся под запретом, – отметил политолог. – И хотя понятно, что в стране партии не регистрировались с 2000 года, и никто не знает, как белорусские власти отреагируют и сейчас на данную инициативу, вместе с тем это не значит, что пробовать не надо».





Для власти партии – дополнительная угроза





То, что в Беларуси не регистрируют партии уже много лет, а существующие не играют никакой роли, Андрей Казакевич объяснил прежде всего авторитарной системой, когда все завязано на власти одного человека.





«Лукашенко никогда не руководил никакими политическими коалициями, а создание партии всегда почти означает передача части полномочий. То есть создание партий для властей – это новые правила игры, и понятно, что это слишком рискованно», – сказал политолог.





По его словам, с 1996 года белорусская власть рассматривает партии как дополнительную угрозу, которая может означать, в том числе, и раскрутку новых лидеров.





«Поэтому с того времени такой институт как партии у нас в стране был выдвинут на периферию политической жизни», – заключил Андрей Казакевич