Правозащитники Беларуси признали 20 новых политзаключенных

Их обвиняют по статьям о массовых беспорядках и об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





Взяты под стражу с предъявленным обвинением по части 1 статьи 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Максим Елканов, Родион Медушевский, Игорь Лаптанович, Никита Дранец (дополнительно ст. 285 УК), Павел Шпетной (дополнительно ст. 285 УК), Даниил Чуль (дополнительно ст. 285 УК), Александр Козлянко (дополнительно ст. 285 УК), Андрей Марач (дополнительно ст. 285 УК), Алексей Головко (дополнительно ст. 285 УК) и по ч. 2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки) Иван Совпель, Андрей Хвесковец, Александр Шандыба, Сергей Шоломицкий, Александр Шоломицкий, Лев Телипко, Яков Шафаренко, Даниил Бондарук (дополнительно по ч. 1 ст. 339 УК), Павел Мазько, а также осужденные по этой статье Илья Пирожков и Виктор Тавгень.



