+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Правозащитники Беларуси признали 20 новых политзаключенных

Правозащитники требуют освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против граждан

Их обвиняют по статьям о массовых беспорядках и об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.


Взяты под стражу с предъявленным обвинением по части 1 статьи 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Максим Елканов, Родион Медушевский, Игорь Лаптанович, Никита Дранец (дополнительно ст. 285 УК), Павел Шпетной (дополнительно ст. 285 УК), Даниил Чуль (дополнительно ст. 285 УК), Александр Козлянко (дополнительно ст. 285 УК), Андрей Марач (дополнительно ст. 285 УК), Алексей Головко (дополнительно ст. 285 УК) и по ч. 2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки) Иван Совпель, Андрей Хвесковец, Александр Шандыба, Сергей Шоломицкий, Александр Шоломицкий, Лев Телипко, Яков Шафаренко, Даниил Бондарук (дополнительно по ч. 1 ст. 339 УК), Павел Мазько, а также осужденные по этой статье Илья Пирожков и Виктор Тавгень.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]