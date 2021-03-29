+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В чем обвиняют Статкевича? Расследование завершено

Оппозиционер Николай Статкевич стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на первого заместителя начальника ГСУ Следственного комитета Александра Агафонова в понедельник.

"Завершено расследование еще одного фрагмента уголовного дела "группы Тихановского, Статкевича". Именно Николай Статкевич, участник старой оппозиции, по мнению следствия, стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси", - сообщает издание.


"Осенью 2019-го Статкевич обращается к Павлу Северинцу и Евгению Афнагелю, чтобы они, уже проявившие себя в печально известных нелегальных организациях "Молодой фронт", "Белорусская христианская демократия", "Европейская Беларусь" и других, приняли участие в готовящихся беспорядках и наряду с ним, Статкевичем, и Тихановским стали лидерами уличных протестов", - говорится в статье "СБ. Беларусь сегодня". 

Издание отмечает, что до выборов и после них "планировались уличные беспорядки, блокировка дорог, нарушение работы предприятий, учреждений, организаций, погромы, поджоги, уничтожение имущества, угрозы людям, вооруженное сопротивление представителям власти и прочее".

Как сообщалось, Статкевича задержали 31 мая 2020 года по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Уголовное дело по этой же статье завели на супруга Тихановской – Сергея Тихановского и его соратников, а также на других белорусских блогеров - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова. Позже Статкевичу также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки"), пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]