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Мастер-класс от либерального политика: Жириновский завыл в прямом эфире

Депутат Госдумы РФ, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, участвуя в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" 28 марта, завыл по-волчьи в прямом эфире телеканала "Россия 1".


Его выступление опубликовал канал RuBaltic на YouTube. По словам политика, президентам США, России и Китая – Джо Байдену, Владимиру Путину и Си Цзиньпину – на случай, если мир окажется на пороге третьей мировой войны, нужно выработать опознавательный знак, чтобы узнавать друг друга. "Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент. Показываю, как", – сказал Жириновский и принялся выть. По мнению российского депутата, "чей вой будет ярче и звонче, тот и победит в будущей третьей мировой войне", пишет gordonua.com
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