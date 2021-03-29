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Чалый: Это круче, чем «Денег нет, но вы держитесь»

Лукашенко фильм не видел настолько, что уже которую неделю все время рассказывает о нем. А нормальной повестки дня у власти нет.

Экономист Сергей Чалый убежден, независимые медиа и телеграм-каналы уже не отбиваются и отвечают, а лидируют в повестке дня.

— К примеру, мы же видим, что на Лукашенко никакого влияния не оказал фильм, которого он не смотрел, из телеграм-канала, который нельзя называть, — иронизирует Чалый на TUT.BY. — Он его не видел настолько, что уже которую неделю все время рассказывает о нем. А нормальной повестки дня у власти нет.

 
В итоге посещение кожевенного завода, который в долгах, заканчивается подаренной директору иконкой, и словами «Больше у меня ничего нет». Это круче, чем «Денег нет, но вы держитесь».

В той же струе — риторика пропагандистов. Ничего рационального, чистая альтернативная реальность, с глубинным государством и экзистенциальным президентом, отмечает эксперт.

— Иногда кажется, что это генератор философского бреда работает — была такая программа для создания текстов в стиле французских постструктуралистов и один раз она даже написала текст, который принял реферируемый журнал.
ex-press.by
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