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Human Rights Watch опубликовала доклад о репрессиях в Беларуси

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о репрессиях в Беларуси против независимых журналистов.

В нем отмечается, что за последние пять месяцев они существенно усилились: 18 уголовных дел против журналистов, осуждены на заключение три журналистки, восемь журналистов ждут судов, троим грозит лишение родительских прав, четверо были избиты, сотни пострадали от произвольных задержаний.

Human Rights Watch призывает власти Беларуси прекратить беспрецедентные репрессии в отношении независимых журналистов и средств массовой информации, уважать свободу выражения мнений и собраний, не вмешиваться без оснований в профессиональную деятельность журналистов, среди прочего включающую и освещение уличных протестов.

В отчете отмечается, что власти Беларуси "должны перестать делать вид, что свобода выражения мыслей угрожает национальной безопасности".
Источник: euroradio.fm
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