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Генпрокуратура возбудила дело против Светланы Тихановской и BYPOL - за подготовку "теракта"

Фантазии прокуроров можно позавидовать. По версии Генпрокуратуры, лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская готовила... взрывы и поджоги в Минске.

Генпрокуратура возбудила дело против Светланы Тихановской и BYPOL - за подготовку "теракта"
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело &quot;за подготовку теракта&quot; в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL. Об этом сообщает ТАСС, дело возбуждено за подготовку теракта.

Как сообщил генпрокурор Андрей Швед, уголовное дело возбуждено против Светланы Тихановской и BYPOL.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 Уголовного кодекса (Акт терроризма). 

Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил Швед.

Из материалов "проверки" также следует, что в планы "организаторов" входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Кроме этого, генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск фигурантов дела и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело для предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ, передает Sputnik.
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