+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Александр Бухвостов: Узаконенный запрет на профессию приведет к развалу промышленности и государства

Запрет на профессию уже введен: политически неблагонадежных работников увольняют полным ходом.

Александр Бухвостов: Узаконенный запрет на профессию приведет к развалу промышленности и государства
В Беларуси работодателям могут дать право увольнять работников за призывы к политическим забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Об этом на телеканале “Беларусь 1” сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов. Поправки планируется принять в ближайшее время.

“Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются”, — сказал Рахманов. 

Свои слова чиновник проиллюстрировал словами, что в 2020 году наблюдались попытки “расшатать [трудовые] коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия”.

К каким последствиям приведет такой запрет? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал председателю Свободного профсоюза металлистов Александру Бухвостову.

- По этому поводу мы собираемся обратиться к премьер-министру. Ситуация на предприятиях промышленности очень сложная: если увольнения продолжатся, то скоро некому будет работать. Увольняют лучших, естественно, промышленный потенциал падает, существует угроза еще бОльшего падения качества продукции, ухудшатся перспективы разработок. 

Я знаю многих уволенных: это высококвалифицированные специалисты, на достижение такого профессионального уровня нужны десятки лет. 

Мы сейчас напишем письмо премьер-министру. Если ситуация продолжится, то допущенные перекосы уже устранить не удастся. Идут попытки через тарифные соглашения ущемить членов профсоюза. Попытка зажать людей еще больше приведет к ухудшению положения на предприятиях и в конце концов разрушит промышленность. 

В Гомеле практически все промышленные предприятия – банкроты, а Гомсельмаш, выпускавший ранее по 24 тысячи комбайнов, еле 10 тысяч делает. Узаконивать запрет на профессию, который де-факто уже введен (политически неблагонадежных работников увольняют полным ходом), ведет к развалу промышленности.

- Введение запрета на политическую забастовку…

- Нет, введение запрета на профессию. В США  с конца 1940-х по 1957 год преследовали политически неблагонадежных, коммунистов, это явление получило название маккартизм. 

К нам уже приходят люди, которым предлагают уволиться, потому что не отвечают критерию, который официально начинают предъявлять работникам. На органы внутренних дел работает рабочий класс, если они хотят рабочий класс превратить в манкуртов, не помнящих своего родства, как у Айтматова, то наступит конец государству. 

- Попытка узаконить запрет на политические забастовки не изменит практику, которая уже сложилась.

- Эта практика уже существует. Не хватало только записать ее в законе. Таких законов в нормальных государствах не существует. Это тоже самое, что увольнять за то, что ты исповедаешь ислам, а не христианство. 

У нас же есть Конституция, которая запрещает все это.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]