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"Не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы" Лукашенко снова созвал силовиков

У Лукашенко сегодня прошло совещание по общественно-политической обстановке в стране

На нем присутствовали главы МВД, КГБ, Совета безопасности и Генпрокуратуры и вездесущая Качанова.


На совещании Лукашенко прокомментировал деятельность инициативы бывших силовиков BYPOL:

"Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации…

То, что у нас идет переформатирование действий «протестунов и беглых», мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска", - заявил он.

При это правитель похвалил ГУБОПиК: "Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам".
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