– Протестные марши 25 и 27 марта не состоялись. Причины вроде бы понятны: репрессии, высокие риски участия в акциях, отсутствие мощного триггера. Но значит ли это, что теперь власти выдохнут с облегчением?





– Не думаю, что это нужно оценивать, как проигрыш демократического сообщества. Массовые выступления на улицах не состоялись, но они состоялись в другом режиме. Как написал бывший директор Института социологии НАН Геннадий Коршунов, 27 марта прошел невидимый марш. Ощущалось протестное настроение всего города, состоялся массовый «выгул» силовиками техники, было задержано более 200 человек по всей стране.





25 марта звучали фейерверки, сигналы автомобилей, люди вновь стали вывешивать символику, порой очень демонстративно – большие флаги появились на университетах.





Понятно, что как только власти уберут насилие с улиц, то протест вернется в прежний режим.





Голосование на платформе «Голос» в поддержку предложения Тихановской также показывает, что протестные настроения сохраняются. Идет пожар на торфянике: пожар распространяется на многие километры, виден только дым, но очевидно, что открытый огонь в любой момент может вылезти наружу.





– Что для этого нужно, если силовики по-прежнему будут «защищать» Минск?





– Уличные протесты могут вернуться при возвращении для людей более ясного смысла участия в такой активности, при появлении понимания, что эти действия могут привести к заметным изменениям ситуации внутри страны.





Наверное, главная задача лидеров в сегодняшней ситуации – найти этот смысл. Иначе вернуть уличную активность в тот режим, каким он был летом и осенью прошлого года не получится.





– Сегодня на совещании Лукашенко поручил представить к наградам силовиков, которые «помогли предотвратить теракты», и заявил об угрозе радикализации протестов. Действительно ли такая угроза существует?





– Когда людям не дают возможности мирно проявлять свое несогласие с существующей ситуацией, когда власти загоняют несогласных в полуподпольные формы существования, то угроза радикализации существует.





Если энергия не находит выхода, то может проявиться в радикальных действиях отдельных людей. Не обязательно в виде противостояния с силовиками или воображаемых ими терактах.





Политический кризис никуда не ушел, легитимность Лукашенко не восстановлена, власти силовым образом удерживают ситуацию – но это тупиковый путь развития.





К тому же сложная ситуация в экономике. Россия с одной стороны не хочет дать загнуться режиму, не хочет увидеть здесь уличную революцию, которая отстранит Лукашенко от власти. А с другой стороны, в Москве понимают, что он нелегитимный, что нужно разрешать политический кризис, да и Лукашенко не удовлетворяет их интересы полностью.





Поэтому поддержка России идет не в тех объемах, который бы белорусский режим хотел бы.





– Штаб Бабарико объявил о создании партии «Вместе». Какими видите ее перспективы?





– Посмотрим на динамику набора людей в эту партию. Шансы стать массовой у нее достаточно неплохие. Бабарико остается самым популярным политиком в стране. Кроме того, есть фигура Колесниковой, из-за которой к партии могут присоединиться многие люди.





Что здесь важно: инициатива штаба Виктора Бабарико по созданию партии является во многом ответом на вакуум политических сил внутри Беларуси. Основные лидеры были выдавлены за рубеж (Тихановская в Вильнюсе, Латушко в Варшаве), а в Беларуси не сформировалось ясного центра проактивных политических действий.





Координационный совет как символическое место, как диалоговая площадка остается, но в общем-то он не являлся и не способен выступать в качестве активного политического субъекта.





Поэтому у партии Виктора Бабарико есть шансы заполнить вакуум политического лидерства внутри Беларуси.





– Штаб Бабарико заявил, что партия «Вместе» выдвинет кандидатов в депутаты уже на местных выборах, которые могут состояться в конце года. Какой может получиться эта избирательная кампания?





– Она станет еще одним шансом на изменения в Беларуси. Традиционно местные выборы менее интересны для населения, чем президентские и парламентские. Но избирательный период – это период наибольшей уязвимости авторитарных режимов. Так или иначе властям придется открутить гайки, позволить большую политическую активность и возможность мобилизации.





При выборах нужно или чрезвычайное положение отменять, или сами выборы. Конечно, власти будут пытаться пойти по прежнему пути и все сфальсифицировать. Но прежней уверенности уже нет. Как поведут себя избирательные комиссии?

Так что предстоящие выборы – новый шанс на изменения в стране и принуждение власти к диалогу.