+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Против политолога Болкунца в Минске завели дело - Венедиктов дал ему совет

На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете». Сам он живет в России.


Дмитрий Болкунец – уроженец Слонима, экономист, политолог, автор материалов, посвященных белорусской тематике, в различных СМИ, в том числе «Газета.ру», «Свободная пресса», Forbes, «Эхо Москвы». 

Уголовное дело возбудила Генпрокуратура Беларуси, поводом стала нелестная характеристика, которую политолог дал Александру Лукашенко на YouTube-канале Balaganoff.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции ответил на вопрос, по его мнению, выдаст ли Россия Дмитрия Болкунца официальному Минску. Приводим этот диалог.

― Понятия не имею вообще.

― А если выдадут, могут быть какие-то последствия для России – новые санкции и так далее?

― Нет, не могут быть. Между Россией и Беларусью с учетом Союза есть международные договоры о выдаче. Их надо смотреть. Но я бы не рекомендовал. Имею в виду Дмитрию Болкунцу оставаться в Российской Федерации долго. Я скажу мягко. Лучше не надо.

― А у него есть возможности не оставаться?

― Он может уехать в Польшу, в Литву, как уезжают многие. Он что, привязанный что ли?

― Но это достаточно трудно сейчас куда бы то ни было уехать.

― Но труднее сидеть на Окрестина в Минске.

Напомним, ранее в России по требованию из Минска уже были арестованы сбежавшие из Беларуси участники протеста - сейчас решается вопрос об их экстрадиции.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]