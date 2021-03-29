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Латушко упрекает Европу в нерешительных действиях

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко упрекнул Европу в нерешительности в вопросе принятия санкций в отношении официального Минска.



«Введенные санкции очень поверхностны», - заявил Латушко в интервью немецким и венгерским СМИ.

«Когда в 2010 году во время акций протеста были задержаны и арестованы 600 человек, ЕС ввел гораздо более существенные санкции. Немецкие компании продолжают сотрудничать с режимом. «Siemens» поставляет оборудование беларусским энергетическим компаниям, например, «Минскэнерго», где увольняют рабочих за участие в акциях протеста. В то время, когда в Беларуси не хватало денег на борьбу с коронавирусом, Лукашенко купил машины для своего автопарка у Mercedes за 2 миллиона евро. Гражданское общество Германии не должно оставаться равнодушным к тому, что такие компании, как Siemens и Mercedes, работают с диктатором», - пояснил Латушко.

«Проблема, которая у нас есть, называется Лукашенко. Пока она не решена, ничего не изменится. Мы не можем остановиться, когда возбуждено 2407 уголовных дел против мирно протестующих людей. У режима нет шансов на выживание. Это просто вопрос времени и той цены, которую беларусы заплатят за то, что режим продолжает разрушать нашу страну», - также сказал экс-чиновник.
АФН
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