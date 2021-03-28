



— Когда силовики хватают всех подряд на улицах, то в этом как раз есть определенная логика, — пишет Виталий Цыганков. — Ведь кого бы ты не схватил, самым случайным образом — среди них большинство обязательно будут противники власти. В Минске процентов на 80, в других городах, возможно, меньше, пишет ex-press.by.





Так что задача у них значительно упростилась. Раньше надо было как-то вылавливать, отделять, решать. А сейчас — хватай в любой момент на любой улице любых случайных людей — большинство из них окажется оппозиционерами. А остальные — свои в штатском, под прикрытием.