+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Люблю Беларусь!»: Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США и опубликовал фото с собакой

Глава МИД Беларуси добавил, что «заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится поближе».

Фото: Павел Мартинчик

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей ответил тем, пишет kp.by, кто критикует заявление МИД в адрес США. На своей странице в Facebook он разместил текст ответа и проиллюстрировал его фото с собакой.


- Огромное количество комментариев поступило по поводу заявления пресс-службы МИД в адрес США. И при этом конституционное большинство комментариев – позитив, а это говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, данное заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится поближе…Люблю Беларусь!, - написал Макей.


Глава МИД Беларуси опубликовал фото с собакой. Фото: скриншот со страницы Facebook Владимира Макея

Чуть позже на своей странице в Facebook глава МИД порекомендовал прочесть мнение (в переводе) одного из американских партнеров.

- Понятия не имеют, разделяет ли кто-то здесь мое мнение, но я бы хотел, уважаемый Владимир Владимирович, похвалит ваш творческий коллектив за проявленное чувство юмора. Спасибо. Мы хотели показать именно абсурдность ситуации. И если вы читали внимательно заявление посольства США, то наш абзац про борьбу за свободу взят из этого заявления и соответствует тому, что происходит в США, - привел Макей комментарий партнера.

И поблагодарил его.

- Да, спасибо, теперь обратил внимание. Пародия – это мощный жанр. Особенно, если у адресатов тоже есть чувство юмора. На это только и остается надеется, - добавил Макей.


Владимир Макей ответил тем, кто критикует заявление МИД в адрес США. Фото: скриншот со страницы Facebook Владимира Макея
Источник: Инна Корсак
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]