+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Еще два уголовных дела возбуждены в Беларуси за оскорбления правоохранителей в соцсетях

Уголовные дела возбуждены в отношении 42-летнего мужчины и 39-летней женщины за публичные оскорбления представителей власти в "Однокласниках" и "ВКонтакте", сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, 16 января этого года 42-летний мужчина в социальной сети "ВКонтакте" разместил под различными публикациями комментарии, содержащие оскорбления в адрес правоохранителей. Комментарии аналогичного содержания 19 октября 2020 года разместила 39-летняя женщина в социальной сети "Одноклассники", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Следователи допросили подозреваемых, потерпевших и свидетелей. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения лингвистических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. Осмотрены мобильные телефоны подозреваемых. На их имущество наложен арест", - цитирует СК interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]