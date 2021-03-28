В Беларуси усиливается «антипольская кампания». Как сообщила 25 марта Генпрокуратура, «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).





Руководителя непризнанного властями Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис приговорили к 15 суткам ареста (за проведение ярмарки ремесленников «Гродненские Казюки»).





В рамках уголовного дела проведен обыск у журналиста Анджея Почобута, который также был задержан.





Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ОБСЕ нужно поднять вопрос о репрессиях против поляков в Беларуси.





UDF поинтересовался у экспертов: зачем белорусским властям понадобилась атака на Союз поляков?

«Рациональный расчет здесь сложно увидеть»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что белорусские власти ведут себя нерационально.





«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?





«Они скорее исходят из своих эмоций, желания показать силу. Это демонстрация ответной реакции на то, что они называют вмешательством во внутренние дела со стороны Польши. Это также укладывается в линию властей по поиску внутренних врагов. Но в целом рациональный расчет здесь сложно увидеть. Учитывая кризис в отношениях с Западом, проблемы в отношениях с Россией, внутриполитический кризис, режим совсем не в той позиции, чтобы открывать еще один фронт или обострять ситуацию в отношениях с Польшей, которая может пойти на ответные меры, которые нанесут властям еще больший ущерб», – сказал Казакевич.









Он подчеркнул:





«Все эти действия выглядят странно, поскольку ясно, что политической угрозы польское меньшинство не представляет. Если репрессии против протестующих еще можно как-то рационально объяснить, то эти шаги выглядят бессмысленными, как и в 2005 году. Они только создают дополнительные риски для властей».









Какой именно ущерб может нанести белорусским властям их атака на Союз поляков?





«Уже поднят вопрос о блокировке грузопотока со стороны Польши и ЕС. Польша может применить разные экономические санкции против белорусских предприятий. И не только в одностроннем порядке, а также в целом со стороны ЕС. Польша является влиятельным членом ЕС, определяющим восточную политику Евросоюза. Думаю, Варшава найдет и другие чувствительные темы для белорусских властей», – отметил Казакевич.

«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что они находятся в одном окопе»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF обратил внимание на внешнеполитический аспект действий белорусских властей против Союза поляков.





«Лукашенко всеми силами старается продемонстрировать Москве, что он ей нужен, что они находится в одном окопе, отбиваясь от Запада. Белорусские власти готовы рисковать, чтобы получить еще большую поддержку Москвы», – сказал Усов.





Напомним, что известно о желании официального Минска заполучить кредит в 3 миллиарда долларов, который Россия в этом году выдавать не спешит. Кроме того, считается, что Москва настаивает на конституционной реформе в Беларуси и постепенном уходе Лукашенко от власти.





В последнее время отношения России и Евросоюза крайне обострились.





Политолог также обратил внимание, что атаки на польское меньшинство могло бы и не быть, если бы не мягкая позиция Евросоюза.





«Со времен событий в Украине в 2014 году Евросоюз не желает занять жесткую позицию в отношении агрессоров, в том числе агрессоров по отношению своему населению. Лукашенко это чувствует и это развязывает ему руки в плане проведения репрессий. Мягкотелость ЕС может привести к еще большей «смелости» белорусских властей», – считает Усов.





При этом он полагает, что белорусский режим, делая ставку на силовое подавление любого инакомыслия в стране, «игнорируется здравый смысл» и не просчитывает возможные последствия.



