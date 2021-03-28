Невзоров о вакцинации Путина от коронавируса: Диктаторы боятся уколов





Таинственность, которая сопровождает вакцинацию от коронавируса президента РФ Владимира Путина, не уместна, заявил 24 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский публицист Александр Невзоров.





23 марта, если верить [спикеру главы Кремля Дмитрию] Пескову, игла вонзилась в священную плоть владыки Верхней и Нижней России. Но все произошло очень конспиративно, по-чекистски, в режиме глухой тайны. [...] Вообще эта таинственность не очень уместна, потому что абсолютно необъяснимо: вот сейчас имидж "Спутника V" существенно потрепан и нуждался бы в таком звездном часе, когда это сделал бы непосредственно Путин", – сказал публицист.





Он считает, что Путину "колоться надо было демонстративно и открыто, потому что уж в чем в чем, а в застенчивости Владимира Владимировича как-то не заподозришь, он всегда любил посверкать голыми телесами к восторгу провинциальных дур".





"У этой таинственности есть три объяснения, как я предполагаю, почему это осталось в тайне. Во-первых, может быть, с тех пор, когда мы видели его в последний раз голым, Владимир Владимирович набил какую-нибудь не слишком приличную татуху и теперь стесняется раздеваться на людях. Это может быть", – отметил Невзоров.





По его мнению, одна из правдоподобных версий: глава Кремля "просто боится уколов".





"Демонстрация закушенной губы и бледности закатанных глаз – она могла бы повредить имиджу великого диктатора, героическому имиджу. [...] Еще неизвестно, был ли факт привития. Но, вообще, почему диктаторы боятся уколов – это очень многие боялись, – но они боялись оправданно. Потому что, например, уколы в зад они получали при помощи большого струганного кола, и это, действительно, очень глубокий укол, очень неприятный. И потом еще диктаторов кололи вилами и кололи, например, алебардами, это тоже были не самые приятные ощущения", – сыронизировал Невзоров.





Он также выдвинул третью версию, религиозную.





"Третья версия, которая наверняка понравится нашим верующим слушателям, – это то, что вакцинация была, что называется, непорочной, без пенетрации. Они же там все верующие люди, они даже в зачатие непорочное верят, а вакцинация гораздо более деликатная процедура", – сказал публицист.





Путин 23 марта привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Песков перед этим провел пресс-брифинг, во время которого заявил, что россиянам не пока т, как прививался президент.





Позже Песков не дал прямого ответа на вопрос, как чувствует себя Путин после введения первой дозы вакцины. Вторую дозу главе Кремля обещают ввести "через несколько недель".





В программе "Москва. Кремль. Путин", снятой телеканалом "Россия 1", глава Кремля рассказал, что на ночь после вакцинации положил под подушку "градусник", чтобы не пропустить повышения температуры.











