Facebook заморозил страницу еще одного президента

Поводом для заморозки стала январская публикация Мадуро, в которой он назвал лекарство карвативир способом вылечиться от COVID-19. Страница президента Боливарианской республики будет доступна только для чтения в течение месяца.

Представитель платформы пояснил, что «Facebook следует руководству Всемирной организации здравоохранения, которая утверждает, что сейчас нет лекарства, способного вылечить данное заболевание».





В январе Facebook заморозил страницу Дональда Трампа, занимавшего в тот момент пост президента США. Позднее основатель платформы Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока. Формальным поводом для блокировок соцсетей Трампа стали беспорядки, которые произошли 6 января. Протестующие сторонники действующего президента, несогласные с официальными итогами выборов, ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената, пишет Лента.ру.



