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В Беларуси задержаны больше 100 человек. МВД: не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия

В субботу, 27 марта, в районе площади Бангалор в Минске задерживали людей. В МВД заявили, что акций протеста не было, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, а людей доставляют в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.

Фото: TUT.BY

РИА Новости со ссылкой на МВД Беларуси сообщило, пишет TUT.BY,  что свыше 100 человек доставлены в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование.

В Минске в районе площади Бангалор люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы. Судя по присланным в редакцию видео, их усаживали в автозаки, к некоторым применяли силу.


Среди задержанных у площади Бангалор — минимум пять журналистов, это редакторы TUT.BY Галина Уласик и Анна Калтыгина, главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович, фотограф издания Надежда Бужан и корреспондент Катерина Карпицкая.

Координационный совет сообщил, что задержана член основного состава Координационного совета Наталия Дулина. Позднее волонтеры опровергли информацию о ее задержании.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил, что среди задержанных — врач из РНПЦ НиНХ Марина Савченко и еще минимум три медика.

В списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» — 62 фамилий людей, задержанных в Минске (информация на 18.30). Обновляемый список можно видеть по ссылке. В сообщении телеграм-канала «Списки Задержанных» — 70 фамилий.

Всего 

«Весна» сообщает о 78 задержанных по всей Беларуси. Людей задерживали также в Бресте, Новогрудке и Солигорске. По сообщению «Весны», в Новогрудке задержали тех, кто пришел на экскурсию в краеведческий музей.

В МВД заявили, что «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Ведомство сообщает, что «информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности». 

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. 
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