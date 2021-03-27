Фото: TUT.BY





РИА Новости со ссылкой на МВД Беларуси сообщило, пишет TUT.BY, что свыше 100 человек доставлены в отделения за административные нарушения, в том числе пикетирование.





В Минске в районе площади Бангалор люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы. Судя по присланным в редакцию видео, их усаживали в автозаки, к некоторым применяли силу.









Среди задержанных у площади Бангалор — минимум пять журналистов, это редакторы TUT.BY Галина Уласик и Анна Калтыгина, главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович, фотограф издания Надежда Бужан и корреспондент Катерина Карпицкая.





Координационный совет сообщил, что задержана член основного состава Координационного совета Наталия Дулина. Позднее волонтеры опровергли информацию о ее задержании.





Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил, что среди задержанных — врач из РНПЦ НиНХ Марина Савченко и еще минимум три медика.





В списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» — 62 фамилий людей, задержанных в Минске (информация на 18.30). Обновляемый список можно видеть по ссылке. В сообщении телеграм-канала «Списки Задержанных» — 70 фамилий.





Всего





«Весна» сообщает о 78 задержанных по всей Беларуси. Людей задерживали также в Бресте, Новогрудке и Солигорске. По сообщению «Весны», в Новогрудке задержали тех, кто пришел на экскурсию в краеведческий музей.





В МВД заявили, что «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Ведомство сообщает, что «информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности».





«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами.

